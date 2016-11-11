В Химках, где сейчас проходит акция протеста дальнобойщиков против системы «Платон», полицейские задержали члена Международного профсоюза водителей-профессионалов Сергей Айнбина. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Причина задержания не уточнется.

Дальнобойщики проводят акцию в честь годовщины своих первых протестов «Платона». Водители собрались на парковке торгового центра «Мега Химки», где раньше находилась их стоянка. Дальнобойщики вывесили на своих автомобилях флаги и плакаты.

С 15 ноября 2015 года в России работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Дальнобойщики выступают против этих сборов. В 2017 году власти хотят удвоить тариф «Платона» — сперва отменить льготный коэффициент, а затем проиндексировать сумму на величину инфляции.