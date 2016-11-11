Мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение митинга против войны в Сирии. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на одного из организаторов митинга, представителя общественного движения «Солидарность» Сергея Давидиса.

«Позвонили из мэрии Москвы, сообщили об отказе. Основания пока неизвестны. В течение дня заберем письменный отказ», — рассказал Давидис.

Митинг планировалось провести 20 ноября. Организаторами мероприятия, помимо «Солидарности», выступают «Парнас», «Партия 5 декабря», Либертарианская партия России и движение «За права человека».