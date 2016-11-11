Представители «Роснефти» увеличили на 55 миллионов рублей сумму иска о компенсации репутационного вреда к холдингу «РБК», поданного в связи с публикацией изданием данных о приватизации 19,5 % акций нефтяной компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Просим приобщить к материалам дела уточнение требований иска. Согласно проведенной оценке, нанесенный репутационный вред оценивается в 3 миллиарда 179 миллионов рублей», — сообщил представитель «Роснефти» на заседании Арбитражного суда.

Он также отметил, что сумма иска была уточнена в связи с заключением аудиторской компании «Центр профессиональной оценки», полученным «Роснефтью» 8 ноября. Вместе с тем Арбитражный суд удовлетворил ходатайство ответчиков о переносе заседания на 12 декабря, чтобы они «успели ознакомиться с представленным истцом заключением об оценке репутационного вреда и сформировали свое мнение».

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации к журналистам холдинга «РБК» в апреле 2016 года, впоследствии потребовав компенсацию в размере 3,124 миллиарда рублей. Ответчиками по иску являются авторы статьи «Сечин попросил правительство защитить „Роснефть“ от BP» Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло. Также ответчиком выступает компания «Бизнес-пресс» — учредитель и издатель газеты. Кроме того, соответчиком по иску является «РБК-ТВ» и его ведущий Константин Бочкарёв.

Статью, о которой идет речь, опубликовали на сайте «РБК» 11 апреля. В ней сообщалось, что президент «Роснефти» Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании во время приватизации ее акций.