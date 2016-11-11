В министерстве чрезвычайных ситуаций предупредили жителей Москвы о резком понижении температуры воздуха и гололедице вечером 11 ноября, а также утром 12 ноября. Слова пресс-службы ведомства приводит информагентство «Москва».

«Во второй половине дня 11 ноября с сохранением на предстоящие сутки до 22:00 12 ноября в Москве ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 4–5 градусов. Абсолютные значения температуры воздуха у земли составят от минус 8 до минус 3 градусов. Из-за резкого снижения температуры воздуха ожидается гололедица, приводящая к затору на дорогах и повреждению автотранспорта», — говорится в сообщении.

Кроме того, водителям порекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения. Вместе с тем ранее синоптики сообщали, что в Московском регионе 11 ноября может выпасть до 20 миллиметров осадков.