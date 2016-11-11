Полиция задержала всех участников акции против системы платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон», которая проходит в подмосковных Химках. Об этом сообщается на сайте телеканала «Дождь».

Всего, как передает корреспондент, задержаны 13 человек. Среди них, помимо протестующих, есть журналисты, освещавшие мероприятие, в том числе корреспонденты «Дождя» и «Новой газеты».

С 15 ноября 2015 года в России работает система «Платон», предназначенная для взимания платы за проезд по федеральным трассам машин весом более 12 тонн. Дальнобойщики выступают против этих сборов. В 2017 году власти хотят удвоить тариф «Платона» — сперва отменить льготный коэффициент, а затем проиндексировать сумму на величину инфляции.