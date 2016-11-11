В России появятся «казачьи кибердружины», целью которых станет защита российского сегмента интернета от «опасного контента». Об этом сообщает «Интерфакс».

«Лига безопасного интернета и Московский государственный университет технологий и управления имени Разумовского заключили соглашение о сотрудничестве», — заявили в пресс-службе Лиги безопасного интернета.

Там также отметили, что главной целью нового объединения станет совместная борьба с запрещенным контентом в Сети, создание «казачьих кибердружин», а также просвещение детей, подростков и их родителей в вопросах информационной безопасности. По словам директора ЛБИ Дениса Давыдова, «кибердружина будет большим подспорьем в создании безопасного информационного пространства и отстаивании интересов нашей страны в киберпространстве».