Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко встретился с художественными руководителями московских и петербургских театров для обсуждения с ними проблемы цензуры в искусстве. Об этом пишет «РБК».

Инициатором встречи стала администрация президента. На беседе присутствовали руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин, который произнес нашумевшую речь о цензуре со стороны государства, художественный руководитель МХТ имени Чехова Олег Табаков, худрук Малого театра Юрий Соломин, экс-министр культуры Михаил Швыдкой и другие руководители российских театров.

Как сообщил руководитель театра «Ленком» Марк Захаров, деятели искусства высказались о необходимости со стороны властей сигнала о недопустимости цензуры. «Сигнал о том, что это преследуемые законом вещи — брать на себя обязанности дополнительных цензоров, пользуясь при этом хулиганскими методами, забрызгивать мочой, подкладывая голову под вход в театр», — заявил Захаров.

В октябре художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Райкин раскритиковал российские власти за возвращение «в сталинские времена». По мнению Райкина, церковь, власть и общественные организации не должны «бороться за нравственность в искусстве», так как у него уже достаточно «фильтров из режиссеров, художественных руководителей и критиков». В ответ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков попросил не путать цензуру с участием государства в культурной жизни.