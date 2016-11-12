Если по-серьезному, то самая положительная сторона моей работы ничем не отличается от положительной стороны вашей — когда вы видите, что она приносит удовлетворение и вы добиваетесь поставленных перед собой целей и задач, вы делаете важное, нужное, доброе дело, оно идет на пользу и вам, и тому, ради кого вы работаете, — вот это и есть самое большое удовлетворение — всегда самое большое удовлетворение от полученных результатов

владимир путин, президент России