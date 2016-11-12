Владимир Путин — о схожести работы президента и сотрудника завода
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос рабочих завода «Автодизель» в Ярославле, заявил, что положительные стороны деятельности главы главы государства ничем не отличаются от положительных сторон работы сотрудника завода. Слова Путина приводит «Интерфакс».
Если по-серьезному, то самая положительная сторона моей работы ничем не отличается от положительной стороны вашей — когда вы видите, что она приносит удовлетворение и вы добиваетесь поставленных перед собой целей и задач, вы делаете важное, нужное, доброе дело, оно идет на пользу и вам, и тому, ради кого вы работаете, — вот это и есть самое большое удовлетворение — всегда самое большое удовлетворение от полученных результатов
владимир путин, президент России
Вместе с тем, говоря о негативных сторонах своей работы, Путин отметил, что «отрицательных эмоций много, но ничего не поделаешь».
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