Члены террористической группировки, которых 12 ноября задержали сотрудники Федеральной службы безопасности, готовили в России теракты «по парижскому сценарию». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на источники в спецслужбах.

По информации издания, план террористов был в том, чтобы одновременно активировать несколько взрывных устройств в местах массового скопления людей. В это же время в других частях города злоумышленники должны были открыть огонь из автоматов по толпе в многолюдных местах.

Источник газеты также подчеркнул, что речь идет именно о профессиональной террористической группе, а «не об экстремистах, распространяющих исламистские книги и проповедующих радикальный ислам».

12 ноября представители ФСБ сообщили о задержании членов террористической группировки, которая планировала серию «резонансных диверсионно-террористических акций» в Москве и Санкт-Петербурге. Среди задержанных оказались десять выходцев из стран Центральной Азии. У них изъяли четыре самодельных взрывных устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, а также средства связи.