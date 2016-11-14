Выходцы из стран Средней Азии, задержанные по подозрению в подготовке терактов в Москве и Санкт-Петербурге, бежали в Россию, скрываясь от уголовного преследования у себя на родине. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По данным издания, лишь трое из десяти задержанных были объявлены в розыск за связи с радикальными исламистами. Остальные подозреваются в общеуголовных преступлениях.

Благодаря ориентировкам от правоохранителей из других стран российские спецслужбы обратили внимание на приезжих. При прослушке их телефонных разговоров и чтении переписки они узнали, что все члены группы попали под влияние религиозного фанатика-таджика, убеждавшего их в том, что «лучше погибнуть на джихаде в Сирии, чем сгнить в тюрьме у себя на родине». Именно он поддерживал связь с лидерами «Исламского государства». Предполагается, что последние потребовали от него доказать свою преданность акциями в России.

12 ноября ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Семерых членов группы задержали в Санкт-Петербурге, а еще троих — в Москве. При обыске у них изъяли самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. Предполагается, что они планировали действовать «по парижскому сценарию» — устроить серию взрывов с одновременной стрельбой по толпе. Среди выбранных для атаки объектов фигурировали петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк». Московские локации не уточнялись.