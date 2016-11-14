В Москве задержали мужчину, которого подозревают в стрельбе из автомата на Бауманской улице. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию поступила информация о том, что на проезжей части двое мужчин стреляют вверх из предмета, похожего на автомат, после чего на место выехал наряд. «Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что на проезжей части припаркован автомобиль Infiniti QX56, в котором находятся 30-летний уроженец Петропавловска-Камчатского и 25-летний уроженец Баку, оба безработные. В совершении преступления был изобличен уроженец Баку», — рассказал источник.

В багажнике машины нашли автомат и патроны. С задержанного взяли подписку о невыезде, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве.