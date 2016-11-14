Правоохранительные органы задержали 13 человек из инициативной группы защитников парка «Торфянка» на северо-востоке Москвы, где идет строительство храма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей инициативной группы.

«Сегодня к ним пришли сотрудники правоохранительных органов и начали проводить обыски без каких-либо объяснений. После этого людей задержали и увезли. Всего пока известно о задержании 13 человек», — сказала представитель инициативной группы. При этом она отметила, что среди задержанных были целые семьи.

Руководитель общественного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин связывает задержания с заявлениями о неправомерной деятельности участников инициативной группы. «Мы неоднократно писали заявления о возбуждении уголовных дел по фактам, в том числе и вандализма, и экстремизма. Неправомерные действия, которыми занимались задержанные, были направлены на травлю как прихожан, так и настоятеля храма, иерея Олега Шалимова, который несколько раз подвергался нападениям у парка», — сказал Кормухин ТАСС.

Раннее появилась информация, что полиция проводит обыски у активистов, выступавших против строительства православного храма на месте парка «Торфянка» на северо-востоке Москвы. О причинах обысков и задержаний активистам не сообщили.

С лета 2015 года жители Лосиноостровского района, на территории которого находится «Торфянка», проводят митинги против строительства там нового храма РПЦ. В октябре 2015 года власти Москвы сочли нецелесообразным возведение церкви на месте «Торфянки», однако в феврале 2016-го в парк привезли стройматериалы для начала строительства. Это спровоцировало очередной конфликт между защитниками парка и сторонниками строительства храма, в том числе представителями движения «Сорок сороков». В РПЦ считают, что против строительства храмов могут выступать только оппозиционные политики и противники православной церкви — сектанты и язычники.