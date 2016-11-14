Некоммерческая организация Freedom House опубликовала отчет о цензуре в интернете, согласно которому Россия набрала 65 негативных очков из 100 возможных. В 2015 году Россия получила 62 очка.

Исследование проводилось в 65 странах. По оценке Freedom House, лишь в 17 странах мира, где рейтинг составил в среднем 20–25 очков, интернет является свободным. К ним относятся страны Евросоюза (Англия, Франция, Германия), а также Северной Америки (США, Канада). Цензура в России, по данным исследования, находится на том же уровне, что и в Казахстане, Белоруссии, Турции и Пакистане, где средний показатель равен 63. Странами, где информация в интернете почти полностью регулируется государством, названы Китай (88 очков), Иран (87 очков), а также Сирия (87 очков).

Повышение уровня цензуры в основном связано с блокировкой таких мессенджеров, как WhatsApp и Telegram, которые применяют шифрование при передачи данных. Также в отчете говорится о том, что основная часть ограничений в России связана с противотеррористической направленностью. Помимо этого, Роскомнадзор отслеживает и блокирует большую часть информации с ЛГБТ-высказываниями, конфликтом на Украине, аннексией Крыма, высказываниями оппозиционных деятелей, ущемлением гражданских прав и деятельностью религиозных организаций. Как отмечено в отчете Freedom House, в России наблюдается сильное давление со стороны государства на независимые медиаиздания.