В Москве-реке в районе Садовнической набережной произошел разлив топлива. По словам очевидцев, масляное пятно растянулось примерно на километр, передает m24.ru.

Над устранением загрязнения работают сотрудники Мосводостока. Представители департамента природопользования Москвы уже взяли пробы воды в районе разлива. Сообщается, что обитателям реки ничего не угрожает.

Предполагается, что пленка могла образоваться из-за того, что в связи с завершением сезона навигации недобросовестные владельцы частных судов сбрасывают остатки топлива в реку.

Очевидцы публикуют фотографии разлива в социальных сетях.

Москва-река сегодня;) #москварека Фото опубликовано @foxtime_ru Ноя 14 2016 в 8:01 PST

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