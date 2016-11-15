В ночь на 15 ноября Следственный комитет России заявил о задержании министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, Улюкаев получил взятку в два миллиона долларов за то, что министерство разрешило «Роснефти» купить контрольный пакет акций «Башнефти», который принадлежал государству. Позже СК уточнил, что Улюкаев вымогал у представителей «Роснефти» деньги и угрожал им. Против министра возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

По данным СМИ, деньги Улюкаеву передали во время следственного эксперимента под контролем силовиков 14 ноября. Источники рассказывают, что операции решили провести после прослушки министра и его ближайшего окружения. Разрешение на прослушку, по их словам, суд выдал в конце лета 2016 года.