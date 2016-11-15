Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали пятерых пособников «Исламского государства», готовивших теракты на территории Москвы и Ингушетии. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

При проведении обысков у группы изъяли пять единиц огнестрельного оружия и два готовых к применению взрывных устройства массой по 10 килограммов тротила каждое. Также у задержанных обнаружили самодельные электродетонаторы, комплектующие к самодельным взрывным устройствам и боеприпасы к различным видам оружия.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ — за участие в деятельности террористической организации, запрещенной в России.

При этом в ФСБ уточнили, что главарь группы, эмиссар ИГИЛ Зубайри Саутиев, и пятеро других его сообщников были нейтрализованы при проведении контртеррористической операции в Ингушетии в октябре 2016 года. Потерь среди личного состава не было.