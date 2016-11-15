Российские политики отреагировали на задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева. The Village собрал подборку их высказываний на этот счет.

В верхних эшелонах власти пока не прокомментировали суть дела по существу и лишь заявили, что в курсе произошедшего.

Президенту, конечно, доложено, он в курсе. Ему было доложено собственно в момент начала оперативной разработки, то есть он получал всю информацию Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Председатель правительства в курсе задержания Улюкаева. Премьер обсуждал произошедшее с президентом. Он считает, что необходимо провести самое тщательное расследование этого дела Пресс-служба правительства России

При этом некоторые общественные деятели удивились, что такое произошло именно с Улюкаевым.

Я с большим уважением отношусь к Алексею Валентиновичу. Его в последнюю очередь можно было бы заподозрить в чем-то подобном. То, что написано в прессе, выглядит абсурдно. Сейчас ничего не понятно Сергей Швецов, первый замглавы Центробанка

Если бы Алексея Улюкаева обвинили в том, что он сбил старушку, когда ехал на «Гелендвагене» с повышенной скоростью по ночной Москве, и то выглядело бы правдоподобней Александр Шохин, глава РСПП

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что «перед законом все равны», а депутат Госдумы Наталья Поклонская отметила, что эта история подтверждает, что в России неприкасаемых нет.

Задержание чиновника самого высокого ранга в очередной раз подтверждает позицию государства: неприкасаемых в России нет. Каждый, кто идет на преступный шаг, должен понимать, что все тайное рано или поздно становится явным Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский подчеркнул, что для недопущения таких случаев в будущем в министерствах должна использоваться система с замами из разных партий. Также он указал на важность развития внутренней системы безопасности.

Мы не любим стукачество, но без стукачей ничего нельзя было бы сделать. Если бы кто-то из помощников Улюкаева настучал бы Медведеву или в администрацию президента, может быть, раньше бы остановили происходящее Владимир Жириновский, глава ЛДПР

В свою очередь, глава КПРФ Геннадий Зюганов напомнил, что неоднократно пытался добиться отставки Улюкаева именно за его коррупционные наклонности.

Это позорище. Минимум десять раз требовал отставки Улюкаева, требовал закрыть эту коррупционную кормушку и перестать распродавать собственность, но этот министр продолжал заниматься подобными вещами, пока не дошел до того, что стал воровать у себя в кабинете. Если бы такое случилось в Китае — поставили бы к стенке Геннадий Зюганов, глава КПРФ

В самом министерстве экономического развития отметили, что никто не ожидал, что главу ведомства задержат за взятку. Тем не менее, Минэкономразвития продолжает работать и без Улюкаева. Последний долго не мог поверить, что его задержание — не розыгрыш, и, по некоторым данным, пытался дозвониться «до своих покровителей».

Судьба сделки по покупке «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, теперь под вопросом. В Кремле не смогли ответить, может ли она быть пересмотрена. В самой «Роснефти» заявили, что рисков для нее нет. «Ну о чем вы? Это блестящая сделка, суперкорректная. Слушайте Следственный комитет. Он, по-моему, ясно сформулировал, что никаких претензий к „Роснефти“ нет и быть не может», — уточнил пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября при получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».