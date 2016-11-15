Задержанному министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Сегодня следователями Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации предъявлено обвинение министру экономического развития Алексею Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.

Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».