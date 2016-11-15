В России планируется увеличить расходы на борьбу с распространением ВИЧ на 13 миллиардов рублей в год. Это следует из финансово-экономического обоснования к проекту стратегии противодейcтвия ВИЧ, пишет «РБК».

Согласно документу, на борьбу с ВИЧ до 2020 года планируется направить дополнительно 52,9 миллиарда рублей — это на 13,2 миллиарда рублей больше ежегодных затрат. Согласно проекту трехлетнего бюджета на 2017–2019 годы, на профилактику и лечение ВИЧ и вирусных гепатитов B и C отводится 17 миллиардов рублей в год. Указанный объем финансирования носит предварительный характер, подчеркивает «РБК».

В конце октября 2016 года правительство приняло государственную стратегию противодействия распространению ВИЧ. В документе говорится, что в 2015 году антиретровирусную терапию получили 26,3 % лиц, зараженных ВИЧ. К 2020 году этот показатель должен достичь 38,3 %, но при «соответствующем финансировании» может достичь и 90 %. Такой процент, по данным Всемирной организации здравоохранения, требуется для прекращения эпидемии ВИЧ-инфекции.