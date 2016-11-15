Следственный комитет России упрекнул руководство социальной сети «ВКонтакте» в том, что администрация вовремя не заблокировала «группу смерти», призывающую подростков к самоубийству. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Установлено, что деятельность указанной „группы смерти“ осуществлялась исключительно в социальной сети „ВКонтакте“, руководство которой, по мнению следствия, не приняло достаточных мер для ее блокирования и пресечения переписки администраторов и участников», — заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко. При этом она отметила, что из-за существования паблика 15 подростков покончили с собой, а еще пятеро пытались это сделать.

В свою очередь, пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников сообщил The Village, что компания не знает, о каких именно сообществах заявляет СКР. Он подчеркнул, что соцсеть придерживается политики нулевой терпимости к пропаганде суицида. «Мы боремся с этим явлением как своими силами, регулярно проводя мониторинг сайта, так и реагируя на сигналы пользователей и Роскомнадзора. На каждое сообщество, пропагандирующее суицид, которое блокируется по требованию регулятора, приходится 10 сообществ, найденных и заблокированных силами команды „ВКонтакте“», — рассказал он. Кроме того, теперь при поиске сообществ по тематике суицида первым результатом выводится ссылка на онлайн-проект психологической помощи подросткам «Твоя территория».

15 ноября правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства.

Помимо Московской области, следственные мероприятия проводятся еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае. Правоохранители проводят обыски у администраторов и участников «групп смерти», скрывавшихся под псевдонимами Филипп Море, Мирон Стех, Хранитель Истины и другими, а также допрашивают свидетелей и потерпевших.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где открыто пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству.