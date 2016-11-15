В Госдуму предлагают внести законопроект о запрете на увольнение работников с ипотекой. С таким предложением выступили депутаты от ЛДПР Виталий Пашин и Данил Шилков, сообщает «РБК».

По их мнению, поправка в закон должна будет защитить ипотечников, оказавшихся в сложной экономической ситуации, от банкротства.

Если законопроект примут, то уволить сотрудника с ипотекой при сокращении штата работодатель не сможет, также невозможно будет уволить такого работника и после плохой аттестации в компании.

Как отмечают инициаторы законопроекта, для его реализации не потребуются дополнительные средства из бюджета.