Ректор Национального исследовательского ядерного университета (МИФИ) Михаил Стриханов заявил, что успехи вуза связаны с православием. Об этом он рассказал на IV Рождественских образовательных чтениях Южного викариатства Москвы, которые открылись в МИФИ, сообщает «Интерфакс».

Университет сейчас входит в топ-100 сильнейших университетов, занимая 36-е место по естественным наукам по международному рейтингу. По другому рейтингу мы на 75-м месте в мире среди 5 тысяч университетов. Многие удивлялись, когда мы начинали, и спрашивали: «Как физика сочетается с верой?» Очень хорошо сочетается, потому что наше глубокое убеждение, что молодое поколение с самого начала должно исповедовать ценности, которые незыблемы Михаил Стриханов, ректор МИФИ

Ректор подчеркнул, что с открытием домового храма (в 2009 году) и кафедры теологии (в 2012 году) МИФИ достиг больших успехов как в России, так и за рубежом. «Вера, которую исповедует ядро университета, помогает нам в мирской жизни достигать успехов», — заявил глава МИФИ.

С сентября в МИФИ заработала кафедра теологии. Это вызвало в научном сообществе споры: около ста академиков и членов РАН написали в Минобрнауки письмо с требованием закрыть кафедру, поскольку Россия — светское государство.