Прокуратура сняла все обвинения с фигуранта «болотного дела» Сергея Ахметова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Такое заявление сделал его адвокат Сергей Бадамшин в своем аккаунте в Twitter.

Хорошие новости по делу архитектора Сергея Ахметова.

Уголовное дело и уголовное преследование прекращено.

но есть один нюанс pic.twitter.com/gMpJ0APE1f — Badamshin (@badamshin_s) 15 ноября 2016 г.

Ахметова задержали 21 ноября 2015 года. На него завели уголовное дело по статье 318.1 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья». Позже защита предоставила доказательства невиновности Сергея, доказав грубую ошибку следствия: Ахметов не мог находиться в Москве в июле 2013 года, когда было совершено правонарушение.