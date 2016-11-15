Следствие сняло все обвинения с фигуранта «болотного дела» Ахметова
Прокуратура сняла все обвинения с фигуранта «болотного дела» Сергея Ахметова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Такое заявление сделал его адвокат Сергей Бадамшин в своем аккаунте в Twitter.
Ахметова задержали 21 ноября 2015 года. На него завели уголовное дело по статье 318.1 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни и здоровья». Позже защита предоставила доказательства невиновности Сергея, доказав грубую ошибку следствия: Ахметов не мог находиться в Москве в июле 2013 года, когда было совершено правонарушение.
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