Министра экономического развития Алексея Улюкаева отправили под домашний арест до 15 января 2017 года по делу о получении взятки за одобрение сделки по продаже акций «Башнефти». Такое решение вынес судья Басманного суда Москвы Артур Карпов, передает «Интерфакс».

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению», — говорится в постановлении судьи.

Он согласился с мнением следствия о том, что мера пресечения в виде домашнего ареста не позволит Улюкаеву повлиять на ход расследования. При этом суд отказался от предложения стороны защиты разрешить Улюкаеву ежедневные прогулки. Министру запретили говорить с кем-то, кроме близких родственников, пользоваться интернетом и телефоном.

Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Сам Улюкаев на допросе отказался признать вину в получении взятки и назвал случившееся с ним провокацией.