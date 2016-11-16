В деле против бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева могут появиться семь новых фигурантов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на неназванные источники.

Источники ТАСС уточняют, что сейчас правоохранители проверяют причастность других сотрудников Минэкономразвития к вымогательству денег у «Роснефти», так как такие схемы не проворачиваются в одиночку.

Кроме того, газета «Ведомости» выяснила, что в разработке спецслужб могли быть и другие чиновники. В частности, в списке значатся выступавшие против продажи «Башнефти» Сечину вице-премьер Аркадий Дворкович и помощник президента Андрей Белоусов, а также директор департамента Минэкономразвития Оксана Тарасенко и помощница Шувалова Марина Романова.

Министра экономического развития Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере» — и отправили под домашний арест. Тем же вечером министра уволили.

Судьба сделки по покупке «Роснефтью» контрольного пакета акций «Башнефти», принадлежащих государству, теперь под вопросом. В Кремле не смогли ответить, может ли она быть пересмотрена. В самой «Роснефти» заявили, что рисков для нее нет. А в Счетной палате уточнили, что в планах ведомства не значится никаких дополнительных проверок на этот счет.