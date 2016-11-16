Христианские активисты решили провести серию одиночных пикетов против давления на противников строительства храма в парке «Торфянка». Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

Активисты недовольны тем, что задержанные накануне защитники парка получили повестки по статье 148 УК РФ « Оскорбление чувств верующих», по которой проходят в качестве свидетелей. «Мы можем по-разному относиться к тем или иным строительствам, но храм не должен строиться ценой новых уголовных дел. А статья 148 УК, во всяком случае в своей новой редакции после принятия закона об оскорблении чувств верующих, существовать не может, как антиконституционная и репрессивная. Кроме того, нас не устраивает, что боевая группа „Сорок сороков“ стоит на страже наших чувств», — говорится в описании события.

«Мы выходим для того, чтобы протестовать против репрессий, проводимых от нашего имени. Мы призываем иерархов РПЦ выступить против возбуждения новых уголовных дел по статье 148 УК», — отмечается там.

Пикеты пройдут вечером в среду, 15 ноября, у храма Христа Спасителя. Они начнутся в 17:00 и продлятся до 18:30.

Накануне полиция задержала 13 человек из инициативной группы, члены которой с лета 2015 года выступают против строительства храма на территории парка «Торфянка». У активистов прошли обыски.

В октябре 2015 года власти Москвы сочли нецелесообразным возведение церкви в «Торфянке», однако в феврале 2016-го в парк привезли стройматериалы. Это спровоцировало новый конфликт между защитниками парка и сторонниками строительства храма, в том числе представителями движения «Сорок сороков». В РПЦ считают, что против строительства храмов могут выступать только оппозиционные политики, сектанты и язычники.