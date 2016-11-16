Специалисты «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к возможному переизбранию Владимира Путина президентом страны в 2018 году.

63 % россиян поддерживают

переизбрание Путина президентом

По сравнению с маем 2016 года лояльность населения нынешнему главе государства увеличилась на три процентных пункта. Еще 19 % опрошенных выступили против четвертого срока Путина. Почти столько же не смогли определиться с ответом.

Одновременно с этим каждый второй респондент (49 %) усомнился, что в ближайшие годы в России может появиться кандидат, способный заменить Путина на посту президента. Еще 26 % считают, что это возможно. Столько же затруднились ответить. В мае 2016-го в возможность появления альтернативы верила треть опрошенных.