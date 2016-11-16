Президиум Верховного суда России отменил приговор по делу «Кировлеса» Алексею Навальному и Петру Офицерову и отправил дело на пересмотр. Об этом сообщает в социальных сетях пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Возобновить производство. Приговор отменить — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 16 ноября 2016 г.

Дело передадут в тот же суд. Сам Навальный считает, что после решения ЕСПЧ дело против него и Офицерова должны были закрыть.

Навальный говорит прессе, что дело должно было быть прекращено, а передать это дело снова в суд - неисполнение решения ЕСПЧ pic.twitter.com/RhbizdJCiJ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) 16 ноября 2016 г.

Производство по делу «Кировлеса» возобновили из-за вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале 2016 года заключил, что в России нарушили право Навального и второго фигуранта дела, Петра Офицерова, на справедливое судебное разбирательство. При этом политической подоплеки в деле «Кировлеса» суд не нашел. ЕСПЧ обязал власти России выплатить Навальному и Офицерову компенсации на общую сумму более 87 тысяч евро. Россия подала апелляцию на это решение, однако в августе она была отклонена.

Летом 2013 года Алексею Навальному и Петру Офицерову назначили условные сроки по делу «Кировлеса». Подсудимые обвинялись в хищении более 10 тысяч кубометров леса у предприятия на сумму свыше 16 миллионов рублей. В сентябре 2015 года «Кировлес» потребовал компенсировать эти деньги, после чего Навального обязали выплатить предприятию 16 миллионов рублей компенсации материального вреда. Однако в апреле Мосгорсуд приостановил на неопределенный срок рассмотрение иска по поводу компенсации.