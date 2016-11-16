Депутаты Госдумы предложили повысить стоимость одного голоса избирателя на выборах, от которой зависят объемы госфинансирования партий. Об этом сообщает ТАСС.

По данным РИА «Новости», стоимость голоса увеличится сразу на 38–39 % — со 110 до 152 или 153 рублей. Каким образом рассчитывался размер индексации, не уточняется.

Над соответствующими поправками в законодательство работали представители всех четырех парламентских фракций. Они полагают, что повышение стоимости голоса избирателя сделает партии более независимыми, так как у них уменьшится необходимость в поиске средств на стороне у «каких-то спонсоров».

Предполагается, что разработанный парламентариями законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в среду, 16 ноября.

В России на госфинансирование могут рассчитывать партии, чьи кандидаты из федерального списка набрали на парламентских выборах не менее 3 % голосов. Сумма поддержки рассчитывается путем умножения числа полученных партией голосов на стоимость одного голоса избирателя.