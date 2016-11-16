Повысить стоимость голоса избирателя
Депутаты Госдумы предложили повысить стоимость одного голоса избирателя на выборах, от которой зависят объемы госфинансирования партий. Об этом сообщает ТАСС.
По данным РИА «Новости», стоимость голоса увеличится сразу на 38–39 % — со 110 до 152 или 153 рублей. Каким образом рассчитывался размер индексации, не уточняется.
Над соответствующими поправками в законодательство работали представители всех четырех парламентских фракций. Они полагают, что повышение стоимости голоса избирателя сделает партии более независимыми, так как у них уменьшится необходимость в поиске средств на стороне у «каких-то спонсоров».
Предполагается, что разработанный парламентариями законопроект внесут на рассмотрение Госдумы в среду, 16 ноября.
В России на госфинансирование могут рассчитывать партии, чьи кандидаты из федерального списка набрали на парламентских выборах не менее 3 % голосов. Сумма поддержки рассчитывается путем умножения числа полученных партией голосов на стоимость одного голоса избирателя.
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