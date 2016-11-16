Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе «Роснано». Об этом сообщила пресс-служба госкомпании, передает «Интерфакс».

«Как мы предполагаем на текущий момент, следственные действия в отношении одного из менеджеров „Роснано“ могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса „НТ-Фарма“, расположенного в Ярославской области», — сообщили в компании.

В пресс-службе добавили, что компания «предоставляет всю необходимую информацию и заинтересована в конструктивном взаимодействии со следствием». Имя менеджера, в отношении которого ведутся следственные действия, не раскрывается.

В 2009 году «Роснано» вместе с несколькими частными инвесторами начала инвестиции в проект «НТ-Фарма». Доля компании в проекте составляет 49 %. Как пояснили в «Роснано», «в ходе реализации проекта у наших партнеров возникли трудности с графиком платежей, после чего „Роснано“ приостановило свои инвестиции. Проект оказался под угрозой заморозки». Однако в 2015 году компания нашла нового частного инвестора, который заинтересовался вложениями в «НТ-Фарма». После этого совет директоров «Роснано» также принял решение о продолжении финансирования проекта. Сейчас, по словам пресс-службы компании, строительство завершено, идет установка, тестирование и наладка оборудования, правда, с большим отставанием от первоначального графика.