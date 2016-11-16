Россия решила отказаться от участия в Римском статуте Международного уголовного суда. Соответствующее распоряжение, подписанное президентом страны Владимиром Путиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что инициатива по выходу из договора о Международном уголовном суде исходила от министерства юстиции. Впоследствии это предложение поддержали в Верховном суде, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете, министерстве иностранных дел и других заинтересованных федеральных органах исполнительной власти.

В ближайшее время уведомление о принятом Россией решении доставят генеральному секретарю ООН.

15 ноября 2016 года прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда сочла присоединение Крыма к России войной с Украиной. По ее мнению, с 18 марта 2014 года полуостров находится под российской оккупацией. При этом в МУС отметили, что российские власти совершают на занятой территории различные преступления. К последним относятся бессудные убийства и похищения, заключение, избиение и угрозы сексуального насилия в адрес не признавших референдум о присоединении Крыма к России, принудительный призыв на военную службу и притеснение крымских татар.

Международный уголовный суд стал первым постоянным международным органом уголовной юстиции. В его компетенцию входит преследование лиц, ответственных за тяжкие преступления: геноцид, военные преступления и преступления против человечности. Россия под его юрисдикцию не попадает: страна подписала Римский статут, на основе которого работает суд, еще в 2000 году, но до сих пор его не ратифицировала.