Цивильский районный суд Чувашии постановил оштрафовать координатора «Открытой России» по Чувашии Дмитрия Семенова за репост фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова. Штраф назначен в размере тысячи рублей, сообщил в своем аккаунте в Facebook адвокат Семенова Алексей Глухов.

Речь идет о публикации Семеновым в одной из соцсетей фотографии депутата Госдумы Виталия Милонова, где тот одет в футболку с лозунгом о православии из списка экстремистских материалов. Фото появилось еще в августе 2014 года. Однако об административном деле в отношении Семенова стало известно в начале ноября.

Суд признал Семенова виновным по статье 20.29 КоАП за «производство и распространение экстремистских материалов». Защита будет обжаловать решение, заключил Глухов.