Следственный комитет России сообщил, в связи с чем в офисе госкорпорации «Роснано» прошли обыски. На компанию заведено уголовное дело о растрате более чем миллиарда рублей при строительстве фармацевтического комплекса «НТ-Фарма» в Ярославской области, говорится на сайте Следственного комитета России.

Подозреваемыми по этому делу проходят учредитель компании «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов, гендиректор Евгений Султанов и мэр Переславля-Залесского Денис Кошурников.

Ранее сообщалось, что в офисе «Роснано» идут обыски. В пресс-службе тогда сказали, что обыски могут быть связаны с задержкой строительства фармацевтического комплекса «НТ-Фарма». В госкорпорации подчеркнули, что обыски не имеют никакого отношения к уголовному делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, который хорошо знаком с главой «Роснано» Анатолием Чубайсом.

В 2009 году «Роснано» вместе с несколькими частными инвесторами начала инвестиции в проект «НТ-Фарма». Строительство надолго прерывалось. Сейчас оно завершено, но с большим отставанием от первоначального графика.