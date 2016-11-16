Международная организация Transparency International выяснила у россиян, насколько часто им приходится сталкиваться со взяточничеством и при каких условиях.

Место в списке Услуга, при которой потребовалась взятка Кол-во голосов, %

Получение начального и среднего образования 29

Взаимодействие с ГИБДД Получение медицинской помощи 26

Получение профессионального образования 24

Запрос официальных документов 12

Запрос социальных выплат 5

В целом россияне назвали коррупцию одной из трех основных проблем страны.

При этом треть опрошенных заявила, что простому человеку с этим явлением все равно не справиться, поэтому лучшая стратегия по борьбе с ним — бездействие. На втором месте по предполагаемой эффективности оказался отказ от дачи взяток, а на третьем — информирование правоохранителей о фактах вымогательства.

Одновременно с этим 17 % респондентов признали, что сообщать о коррупции опасно. Еще 16 % заявили, что не видят в этом смысла, а 14 % — что у них не получится доказать факт преступления. 11 % боятся признаться в своей вовлеченности в коррупционные практики.

В России исследование проводилось при участии компании TNS. C 21 января по 21 апреля 2016 года ее сотрудники опросили 1,5 тысячи человек. 45 % респондентов составили мужчины, 55 % — женщины. В выборку включили людей с разным образованием, семейным положением и типом места жительства.