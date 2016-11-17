Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск о защите деловой репутации нефтяной компании «Роснефть» к изданию «Росбалт» и Коммунистической партии Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Роснефть» подала иск в суд после статей на «Росбалте» и на сайте КПРФ, где депутат-коммунист Валерий Рашкин раскритиковал решение правительства о засекречивании ряда финансовых операций «Роснефти». Рашкин написал, что так российские власти «поощряют воровство». Однако исковые требования к Рашкину, который также изначально был назначен ответчиком по иску, суд полностью отклонил.

По решению суда, теперь КПРФ и «Росбалт» обязаны в течение десяти дней после вступления решения в законную силу опубликовать опровержения.

В сентябре глава компании «Роснефть» Игорь Сечин выиграл иск к газете «Ведомости», который касался статьи о его доме в Барвихе.