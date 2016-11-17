На северо-востоке Москвы из-за задымления, вызванного коротким замыканием в элетрощитке, эвакуированы около 200 детей из детского сада. В пресс-службе столичного МЧС рассказали, что пострадавших в результате инцидента нет, передает ТАСС.

«Замыкание электрической проводки произошло в детском саду в доме № 22 на улице Бажова. В результате инцидента произошло небольшое задымление, в связи с чем администрация садика эвакуировала детей и персонал», — говорится в сообщении.

После проветривания помещений дети вернулись в сад. Причина случившегося еще устанавливается.