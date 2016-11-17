Обновлено: добавлен комментарий ФСИН с подробностями об инциденте.

Осужденный по «болотному» делу активист Ильдар Дадин, отбывающий наказание в исправительной колонии № 7 в Сегеже, подрался с сокамерником. Об этом сообщается на сайте УФСИН по республике Карелии.

В сообщении службы говорится, что у Дадина произошел конфликт с сокамерником на бытовой почве, который перерос в драку. «Сотрудники колонии изолировали осужденных по разным помещениям. После осмотра врачом им была оказана медицинская помощь. Дадин получил ссадину в области губы, второй осужденный, который получил многочисленные травмы головы, в настоящее время проходит медицинское обследование», — говорится в сообщении.

UPD (14:28): В карельской ФСИН рассказали РИА «Новости» подробности инцидента. По словам собеседника агентства, Дадин подрался со своим сокамерником из-за кипятильника, причем Дадин был инициатором драки.

«На видеозаписи видно, что поводом для разногласий стал простой кипятильник. Поспорив с сокамерником, Дадин первым полез в драку. Несмотря на то что их оперативно разняли, он успел причинить оппоненту сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Мужчина проходит медицинское обследование», — говорится в сообщении.

В начале ноября в СМИ попало письмо Дадина, в котором он пожаловался на пытки и избиения со стороны администрации исправительной колонии № 7 в городе Сегеже. По его словам, начальник учреждения Сергей Коссиев угрожал ему убийством. Совет по правам человека провел проверку, в результате которой подтвердил информации о насилии в сегежской колонии.

7 декабря 2015 года Басманный суд Москвы приговорил оппозиционера Ильдара Дадина к трем годам общего режима. Это первый в России приговор по статье за неоднократное нарушение правил проведения публичного мероприятия (212.1 УК РФ). Ранее Дадина четырежды задерживали и приговаривали к штрафу за участие в не согласованных с властями акциях 6 августа, 23 августа, 13 сентября и 5 декабря 2014 года. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор Дадину, сократив срок наказания на полгода. Сам активист добивался полной отмены приговора.