Министерство строительства и ЖКХ, ответственное в том числе и за рынок ритуальных услуг, предлагает штрафовать граждан за перепродажу мест на кладбищах. Об этом сообщает газета «Известия».

Сейчас предложения о перепродаже могил (в первую очередь заброшенных) можно встретить на досках бесплатных объявлений. По мнению экспертов, это является преступлением, так как места для захоронения должны предоставляться бесплатно. При этом в соответствии с действующим законодательством привлечь продавцов могил к ответственности нельзя, так как они просто перерегистрируют ответственность за захоронение на другого человека. Исключение составляют лишь случаи, в которых замешаны сотрудники госструктур. К должностным лицам, участвующим в таких сделках, могут применяться и нормы уголовного права.

Заброшенными признаются могилы, за которыми не ухаживали в течение 20 лет. На московских и подмосковных кладбищах на их долю приходятся от 20 до 30 % всех захоронений. При этом в законодательстве не прописаны четкие правила отсчета этого срока, а также не расшифровано само понятие ухода за могилой. Кроме того, законом не предусмотрено повторное вовлечение захоронений в оборот.

Жителям Москвы бесплатные места предоставляют только на двух кладбищах — Перепечинском и Алабушевском. При этом право на размещение могилы на другом захоронении можно приобрести и легально — исключительно через площадки правительства Москвы. Также в этом процессе задействована городская похоронная служба ГБУ «Ритуал».