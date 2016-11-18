Социологи «Левада-центра» выяснили, как россияне относятся к цензуре в интернете. Результаты исследования опубликованы на сайте «Левада-центра».

60 % выступают за цензуру в интернете

Только 25 % россиян считают, что в интернете не должно быть цензуры. Еще 14 % респондентов затруднились ответить. При этом лишь треть опрошенных допускает, что ограничение доступа к тем или иным сайтам может использоваться для ущемления гражданских прав и свобод и создания препятствий активистам.

В целом распространяемой в Сети информации о событиях в стране доверяют лишь 37 % населения. Лояльность телевидению в полтора раза выше — 56 %. При этом россияне признают, что зачастую традиционные СМИ чего-то недоговаривают или пытаются отвлечь от действительно важных тем.

Опрос проводился среди 1 600 человек в 137 населенных пунктах страны. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.