Защита бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловала домашний арест по делу о получении взятки. Об этом сообщил адвокат Улюкаева Тимофей Гриднев, передает «Интерфакс».

По словам Гриднева, в Мосгорсуд подана жалоба с просьбой поменять меру пресечения экс-министру на более мягкую. Ранее Гриднев просил взять с Улюкаева подписку о невыезде.

Министра экономического развития России Алексея Улюкаева задержали в ночь на 15 ноября по подозрению в получении взятки в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке «Роснефтью» акций «Башнефти». Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере». Сам Улюкаев на допросе отказался признать вину в получении взятки и назвал случившееся с ним провокацией. Экс-министра отправили под домашний арест до 15 января 2017 года.