Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе Центробанка в связи с уголовным делом, которое было возбуждено по заявлению ЦБ против Международного акционерного банка. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Банк России некоторое время назад обратился в правоохранительные органы по ситуации в банке МАБ, у которого он отозвал лицензию. По нашему обращению было возбуждено уголовное дело. Сегодняшние мероприятия правоохранителей в Банке России связаны с необходимостью получения документов для ведения следствия», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

По словам источника «Интерфакс» в правоохранительных органах, уголовное дело было возбуждено в отношении «неустановленных лиц, действия которых привели к отзыву лицензии у банка МАБ». Источник подчеркнул, что к самому ЦБ претензий нет.

В сентябре сотрудники СКР и ОМОНа уже проводили выемку документов в офисе Центробанка. Тогда следственные мероприятия также связывали с ситуацией в МАД. Впоследствии в СМИ появилась информация, что правоохранители могли посетить регулятора из-за кражи дивана.

Центробанк отозвал лицензию у Международного акционерного банка в феврале 2016 года.