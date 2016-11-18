Федеральная антимонопольная служба России завела в отношении РЖД и Федеральной грузовой компании дело по признакам злоупотребления доминирующим положением на рынке. Об этом говорится на сайте ФАС.

ФАС заподозрила «группу лиц в установлении монопольно высокой цены на услуги по предоставлению полувагонов для перевозки минерально-строительных грузов на внутренних направлениях». По данным ведомства, для некоторых грузовых компаний ставки на предоставление вагонов с июня 2015 года по июнь 2016 года выросли почти в 2,5 раза. Служба хочет проверить, обоснован ли такой рост.

В антимонопольном ведомстве напомнили, что ФГК является ценовым лидером на своем рынке, а значит, другие участники ориентируются на компанию при определении цен на свои услуги. «Таким образом, необоснованное повышение цен создает предпосылки для роста ставок других операторов вагонного парка. В ведомстве не исключили, что список ответчиков по делу может расшириться», — подчеркнули в ФАС.

За «злоупотребление доминирующим положением» в соответствии с частью 2 статьи 14.31 Кодекса об административных правонарушениях грозит штраф в размере от 1 до 15 % от суммы выручки правонарушителя.