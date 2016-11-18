В России начали выдавать свидетельства обязательного пенсионного страхования нового образца — без упоминаний о смене пола. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

В целом дизайн карточек не изменился. С обратной стороны СНИЛС лишь убрали напоминание о необходимости заменить документ при смене пола.

Свидетельства нового образца будут выдавать гражданам, оформляющим СНИЛС впервые, а также при его замене или восстановлении. Кроме того, россияне смогут получить обновленный дубликат даже при наличии карточки старого образца.

Одновременно с этим в ПФР подчеркнули, что граждане, решившие сменить пол, все еще должны сообщать об этом в фонд, так как от этого зависит возраст их выхода на пенсию. «ПФР призывает женщин, решивших сменить пол, подумать дважды — вам придется выходить на пенсию на пять лет позже», — напоминают сотрудники организации.

Изменения в текст на обратной стороне свидетельства внесли из-за возмущения членов Общественной палаты России. Весной 2016 года они заявили, что строка об обмене карточки со СНИЛС в случае смены пола относится к информации, отрицающей семейные ценности, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения и формирующей неуважение к родителям или другим членам семьи.