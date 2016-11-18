В Кремле решили обеспечить «Единую Россию» поддержкой студенческого сообщества перед выборами президента в 2018 году. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

Для этого новое руководство внутриполитического блока предложило реформировать «Молодую гвардию Единой России». Если раньше основной задачей МГЕР считалось приведение молодежи во власть, то теперь она сосредоточится на работе со студентами, которых раньше политики фактически игнорировали.

Исполнением задумки властей займется учрежденное молодогвардейцами агентство студенческих коммуникаций «Кампус». По словам руководителя МГЕР Дениса Давыдова, организация будет содействовать трудоустройству студентов, оказывать помощь попавшим в трудную жизненную ситуацию за счет фонда, сформированного самими учащимися, а также проводить соцопросы, чтобы выявить господствующие в студенческой среде настроения и имеющиеся там проблемы. Отчет о них будет ежегодно презентоваться общественности.

Непосредственной же подготовкой к президентским выборам займется молодежный избирательный штаб «Гвардии». Он также будет призывать студентов поработать в качестве наблюдателей или юристов в штабе кандидата в президенты от «Единой России».

В сентябре 2016 года в Кремле сменилось руководство внутриполитического блока. Первым заместителем руководителя администрации президента стал Сергей Кириенко, до этого возглавлявший «Росатом». Именно он в 1998 году в качестве премьер-министра представил коллективу ФСБ нового руководителя службы Владимира Путина.

В октябре 2016 года стало известно о реализации масштабного проекта по оценке «протестного потенциала» студентов и профессоров в российских вузах. «Во время мероприятий никакой пропаганды нет. Мы как раз, наоборот, призываем в первую очередь думать своим умом, своей головой и нести ответственность за свой выбор», — пояснял тогда организатор исследования Никита Данюк, которого обвинили в подготовке данных о протестной активности для спецслужб. В Кремле заявляли, что ничего не знают об этом проекте.