Обновлено: добавлен комментарий департамента городского имущества Москвы о недобросовестности Amnesty International.

Сотрудники российского представительства международной правозащитной организации Amnesty International вернулись в свой офис в Москве. Об этом сообщает онлайн-издание Republic.

По словам главы российской Amnesty International Сергея Никитина, сотрудникам открыли доступ к помещению после того, как он подписал новый договор аренды со столичными властями.

При этом Никитин отметил, что при переговорах между сторонами выяснилось, что департамент имущества Москвы опечатал офис организации по ошибке — на самом деле у нее не было долгов по аренде.

UPD (16:15): Пресс-секретарь департамента городского имущества Москвы Татьяна Колесник сообщила The Village, что расторжение договора аренды с российским представительством Amnesty International не было технической ошибкой.

«Это произошло в силу недобросовестности исполнения условий договора. Amnesty International не смогла предоставить подтверждения своевременности платежей. Они вносились несвоевременно и неравномерно. Максимальный объем задолженности по ним составлял более 500 тысяч рублей», — пояснила она.​

По словам Колесник, теперь с Amnesty International заключен новый договор, по которому организацию обязали в строгом порядке вносить ежемесячные платежи. Повторное возникновение задолженности на срок более чем в два месяца приведет к расторжению договора без возможности его возобновления.

3 ноября московские власти опечатали единственный в России офис Amnesty International и сменили в помещении замки. Впоследствии в департаменте городского имущества пояснили, что организацию выселили из здания, так как договор об аренде с ней расторгли в одностороннем порядке из-за неуплаты аренды. В самой Amnesty International при этом уверяли, что «платили по счетам аккуратно все 20 лет».