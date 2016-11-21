Службу школьных психологов в России реформируют после гибели подростков в Псковской области, заявила вице-премьер Ольга Голодец, которая курирует социальный блок. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Сегодня психологи в школах чаще всего ориентированы на детей в так называемых трудных жизненных ситуациях, то есть детей, которые живут в неблагополучных семьях. Но скрытое неблагополучие, дискомфорт, отсутствие внимания к ребенку, дефицит времени у родителей на ребенка приводит к гораздо более сложным последствиям», — считает вице-премьер.

План реформы подготовят после исследования статистики подростковых самоубийств в стране. Ее сбором займется Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

14 ноября двое 15-летних подростков погибли в поселке Струги Красные. Они сбежали от своих родителей и укрылись в доме отчима девушки, откуда обстреляли полицейскую машину. Происходящее они транслировали в социальных сетях.

Переговоры с подростками проходили без участия профессиональных психологов. После провала переговоров полицейские предприняли штурм дома. По сообщению Следственного комитета, в здании они обнаружили, что подростки покончили с собой.