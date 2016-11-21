То есть с обывательской точки зрения Христос — это неудачник. Если люди не верят в Воскресение, то чем все закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Иоанна Богослова, были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры. Они все потеряли

кирилл (владимир гундяев), патриарх Московский и всея Руси