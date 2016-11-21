Патриарх Кирилл — о «неудачнике» Иисусе и «лузерах» апостолах
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которому накануне исполнилось 70 лет, дал телеканалу Russia Today интервью по случаю своего юбилея.
Обсуждая точку зрения обывателей на веру, Кирилл назвал Иисуса Христа неудачником, а апостолов — лузерами.
То есть с обывательской точки зрения Христос — это неудачник. Если люди не верят в Воскресение, то чем все закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Иоанна Богослова, были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры. Они все потеряли
кирилл (владимир гундяев), патриарх Московский и всея Руси
Однако, уверен патриарх, Иисус и апостолы стали вдохновением для верующих людей и деятелей культуры.
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