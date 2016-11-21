Управление Федеральной службы безопасности России по Москве и Московской области готово потратить 1,776 миллиона рублей на французские шторы. Соответствующую заявку на сайте госзакупок заметили в агентстве «РБК».

Из нее следует, что ведомство собирается приобрести восемь комплектов штор одного вида по 82 тысячи рублей каждый и еще четыре комплекта другого вида по 280 тысяч рублей. В цену включено проведение замеров, изготовление и доставка заказа, а также навеска штор и установка карнизов. Все шторы должны быть выполнены из огнестойкой вуали. Цвет багета и его оформление будут согласованы с заказчиком отдельно с предоставлением предварительного эскиза.

Аукцион по заявке ФСБ состоится 5 декабря. Заказ должен быть исполнен до 29 декабря 2016 года.