Российских спортсменов, принимавших участие в Олимпиаде 2012 года в Лондоне, уличили в применении допинга. Об этом сообщается на странице Международного олимпийского комитета.

Наличие запрещенных препаратов в допинг-пробах нашли в результате повторной проверки у четверых российских спортсменов. Троих из них лишили медалей.

Медаль отобрали у Юлии Зариповой, которая получила золото в беге на дистанции 3 тысячи метров с препятствиями. Штангистов Александра Иванова и Наталью Заболотную лишили серебряных медалей. На Олимпиаде-2012 они выступали в категории 94 килограмма и 75 килограммов соответственно. В употреблении допинга также обвинили и штангиста Андрея Деманова, который занял четвертое место в категории 94 килограмма.

Олимпийский комитет проводит повторные проверки допинг-проб после скандала с приемом запрещенных препаратов российскими спортсменами.