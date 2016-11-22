Госдума отказывается от традиции проведения новогодних корпоративов в зале заседаний с выступлениями депутатов, пишет «РБК» со ссылкой на парламентариев.

По словам депутатов, такое решение принял спикер Вячеслав Володин. Отмечается, что сотрудники Госдумы поддержали инициативу.

Депутаты рассказали, что корпоративы в зале заседаний устраивали только в шестом созыве нижней палаты парламента. Идея их проведения принадлежала спикеру парламента Сергею Нарышкину и экс-главе думского аппарата Джахану Поллыеву.

Последнее пленарное заседание Думы пройдет в среду, 21 декабря. На следующий после этого день депутаты уедут в регионы, от которых избирались, для работы с избирателями.